Marcelo Tinelli se burló de Javier Milei junto a Iván Ramírez, que lo imitó en vivo: el video

El clima del streaming Carnaval se encendió cuando Iván Ramírez irrumpió en el estudio vestido como Javier Milei, con camperas de cuero, sus lentes característicos y la energía desbordante del mandatario. Al ritmo de “Demoliendo Hoteles” —la misma canción que el presidente cantó en el Movistar Arena—, el actor imitó cada uno de sus gestos y hasta sus frases más repetidas. Marcelo Tinelli, que conducía Estamos de paso, no tardó en tentarse de risa.

El humorista entró a puro grito entonando la canción de Charly García y lanzó: “¡Buenas noches, Marcelo!”. Entre carcajadas del conductor y el público, siguió con su característico tono: “Hola, Marcelo. A ver, digamos, o sea, primero muy contento... Este es el streaming Carnaval, digamos, ¡Carnaval fue anoche! Digamos, lo que vivimos nosotros anoche, digamos, o sea, eso fue la verdadera fiesta. ¿Vos viste las 500 mil personas que estuvieron anoche?”. Marcelo Tinelli, riéndose, le respondió con ironía: “No entran 500 mil personas en el Movistar Arena”.

El sketch se volvió uno de los momentos más comentados de la emisión. La caracterización de Iván Ramírez —desde el peinado hasta las pausas al hablar— logró una imitación tan precisa que el propio Tinelli no podía dejar de reír. Cada gesto y cada “digamos” acentuaban la burla al show presidencial que todavía generaba repercusión en redes.

Previo a la parodia, el conductor toco el tema con tono más serio y admitió su desconcierto por el espectáculo de Javier Milei. “Lo que estuve viendo del concierto me pareció un delirio”, afirmó en medio del debate con sus compañeros. Sabrina Rojas, Sebastián Almada y Fede Bal también dieron su opinión, sorprendidos por la mezcla entre política y show. “Es raro, porque más allá de la música y de todo, se hizo una fiesta para él”, comentó Bal.

Con la charla ya instalada, Marcelo Tinelli fue más allá: “Fue una fiesta para él. No es por criticar ni nada, pero sí me parece un delirio todo esto del dinero narco y el financiamiento de una persona (en referencia al empresario Fred Machado y al diputado José Luis Espert). Así como me pareció espectacular el show de Luck-Ra, que el presidente esté haciendo eso y cantando esas cosas no lo entendí”.

El intercambio cerró con una frase de Pachu Peña, que resumió el malestar general: “Para mí no era el momento de hacerlo”. Entre risas, imitaciones y reflexiones, la emisión combinó el humor que caracteriza a Tinelli con una crítica directa al costado más extravagante del mandatario. Y una vez más, lo que empezó como un juego terminó convirtiéndose en el comentario más viral de la noche.