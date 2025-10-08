En el Ruca Che, el debut neuquino en Liga Nacional quedó para Biguá

Inició la Liga Nacional Femenina de Básquet. En el duelo de los equipos neuquinos, El Biguá superó a Independiente por 75-72, y festejó en un Ruca Che que se mostró ante un buen marco.

El debut histórico para ambos equipos en la principal categoría del básquet argentino quedó en manos de Biguá, en un juego cambiante principalmente en la segunda etapa, con un Agustina Jourdheuil determinante, el acople de Julia Centurión y los triples claves de Charo Lértora.

En la primera mitad, se fue arriba Independiente 35- 39, haciendo rotar su banco constantemente, y apoyándose principalmente en el juego de Laila Raviolo, clave en el elenco de Remolina.

Cotejo parejo, cambiante por momentos, donde Biguá cerró mejor - Foto NQNDeportivo

Ya en el tercero el trámite cambió, Biguá defendió de gran forma y tuvo a Centurión con la “muñeca caliente” pasando al frente por 10, con un sólido 24-9 (58-48). El trámite cambió drásticamente en el cuarto, las rojas lo igualaron en 59, y a falta de dos minutos estaban arriba por 7 (66-59) Jaime pidió tiempo, re inició a su equipo que se volvió a meter en el partido, y con triples de Lértora y Jourdheuil achicó distancias, dejando sin gol a su rival y cerrando de gran forma por 75-72.

17 puntos para Jourdhehui, goleadora del elenco local, Charo Lértora cerró con 15 y Centurión con 12. En las rojas, Laila Raviolo convirtió 21, Josefina Cortes aportó 19, mientras que Julieta Tell sumó 19.

Laila Raviolo, la figura de Independiente autora de 21 puntos- Foto NQNdeportivo

El Ruca Che volvió a vivir un gran espectáculo deportivo con dos equipos de la provincia. Mil espectadores dijeron presente para el debut histórico de ambos elencos, que ahora se van de gira; Independiente visita el jueves 19hs a Ferro, y el viernes a Unión Florida. Por su parte Biguá va el viernes ante Rocamora, y semana próxima con Berazategui y Lanús.

La previa del partido, vivida en Grito Sagrado