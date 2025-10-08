Supo ser uno de los defensores top en el mundo hasta que las lesiones lo frenaron de lleno. Éder Militão, compañero de Franco Mastantuono en Real Madrid y un referente de la selección de Brasil, contó cómo transitó dos graves lesiones de rodilla que lo tuvieron fuera de las canchas durante casi dos años. En su vuelta a una convocatoria con la Verdeamarelha tras más de un año, dejó una confesión resonante en la que afirmó que pensó en el retiro.

El zaguero, protagonista de la conferencia de prensa de Brasil, contó que en medio de la recuperación consideró seriamente en abandonar su carrera: “Pensé en dejar el fútbol”, reconoció, y dio detalles sobre la dificultad de estar afuera de las canchas: "Fueron 2 años prácticamente, difíciles. Dos lesiones muy complicadas. La segunda uno la encara de otra forma, ya sabe el proceso, pero no es una cosa fácil de sobrellevar".

Para sobrellevar el proceso, Militão destacó el apoyo fundamental de su entorno: “Tienes que estar muy unido a tu familia, a Dios, porque es una cosa que te saca de tu rutina, de tu normalidad. Uno está acostumbrado a levantarse, a entrenar y de repente tienes que quedarte en tu casa, necesitas ayuda para todo, dependés de que alguien haga las cosas por vos”, expresó.

Las lesiones de Militão

El 12 de agosto de 2023, sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en un partido contra Athletic Bilbao, lesión que lo mantuvo alejado hasta marzo de 2024. No obstante, en noviembre de ese mismo año, siete meses después de volver, el defensor sufrió otra rotura del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos, esta vez en la pierna derecha, lesión que puso en pausa su carrera.

El regreso de Militão se dio en julio de 2025, en el Mundial de Clubes contra PSG. Desde entonces, acumuló nueve partidos y anotó un gol. Este octubre, en la Fecha FIFA, volvió a ser convocado para defender a la Selección de Brasil, a la que volverá por primera vez desde su participación en la Copa América, en julio del año anterior.