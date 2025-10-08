Cayó una banda que usaba un auto robado para robar en el centro neuquino

Una investigación por el robo de un auto derivó este miércoles en un importante operativo policial en el barrio Villa Florencia. Desde las primeras horas de la mañana, efectivos de la Policía del Neuquén allanaron dos inquilinatos ubicados sobre la calle Ceferino Namuncurá, donde se sospechaba que operaba una banda dedicada a cometer robos en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos, ordenados por la Justicia provincial, se iniciaron cerca de las 7 con un despliegue que incluyó a personal de la Comisaría local, del área de Seguridad Neuquén y unidades especiales. En total, se registraron más de 20 departamentos distribuidos en dos construcciones, una de ellas con 16 unidades y otra con cinco.

El comisario Alejandro Cares, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Neuquén, confirmó que durante las diligencias se secuestró un vehículo robado que estaba siendo buscado por su presunta utilización en una serie de delitos en el área céntrica. “El auto se encontraba estacionado frente a uno de los inquilinatos, tenía patente falsa y el dominio no le correspondía”, explicó.

Además del hallazgo del vehículo, dos personas fueron detenidas y trasladadas a sede policial como sospechosas de integrar la banda. “Los resultados fueron positivos; logramos recuperar el rodado y detener a quienes estarían vinculados con los robos investigados”, señaló Cares.

Durante el operativo también fueron demoradas más de quince personas para su identificación y se hallaron elementos de dudosa procedencia y restos de estupefacientes, por lo que intervino personal de la división Antinarcóticos. “Cada inquilino fue notificado y colaboró con el procedimiento, que se desarrolló sin incidentes”, indicó el comisario.

Con el secuestro del auto adulterado y las detenciones, la Policía considera que se desarticuló un punto de apoyo logístico de una banda que operaba en distintos barrios de Neuquén capital, y que utilizaba los inquilinatos como base de operaciones.

La fiscalía interviniente definirá en las próximas horas la situación procesal de los detenidos y las medidas a seguir en el marco de la causa por robo y encubrimiento.