“No es contra Milei”: Pichetto defiende su iniciativa para limitar los DNUs del Gobierno

El presidente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el proyecto para regular los DNUs “no es iniciativa contra el Presidente Javier Milei”, sino que permitirá tener “una democracia de consenso”.

Pichetto, quien recordó haber defendido la iniciativa aprobada en 2006, sostuvo que ahora “es imprescindible tener un nuevo instrumento que sea tratado con seriedad y responsabilidad”.

El diputado defendió el dictamen de mayoría que propone una reforma de los DNUs que complica al Gobierno Nacional, ya que si una cámara puede derogar el decreto, este pierde su vigencia, así como también si el Congreso no lo trata en 90 días.

Señaló que “la utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obliga a un debate” y destacó que “no es una iniciativa contra el Gobierno”. Pichetto consideró que la sanción es “necesaria y oportuna” para abrir otro camino, porque “de lo contrario va a haber una democracia de colisión”.

En ese sentido, afirmó que el “modelo de DNU está agotado” y recomendó al Gobierno buscar “acuerdos en el Congreso y salir de una política de guerra que nos lleva a aumentar el conflicto y el caos”. Agregó que el oficialismo debe tomar esta ley “como un elemento para construir escenarios de gobernabilidad”.

Finalmente, recordó que la oposición le votó en el primer año “los instrumentos para poder gobernar” y ahora “es necesario que recupere el diálogo y el consenso”.