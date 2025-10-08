Lo imputaron por tener en su poder una camioneta robada

Una camioneta Jeep Compass robada en noviembre de 2024 fue finalmente recuperada por la policía, y un hombre quedó imputado por haberla tenido en su poder, pese a conocer su origen ilícito.

El vehículo fue secuestrado el pasado 28 de febrero, durante un control vehicular de rutina realizado por personal de la comisaría 21 sobre Avenida Huilen, en la ciudad de Neuquén. Al constatar los datos del rodado, los efectivos confirmaron que se trataba de una camioneta sustraída tres meses antes, el 29 de noviembre, en la esquina de Guerrico y Juan XXIII, donde el dueño la había dejado estacionada.

Durante una audiencia realizada este martes, la asistente letrada Lorena Juárez, de la unidad fiscal de Robos y Hurtos, imputó a K.A.F. por el delito de encubrimiento por receptación dolosa, en carácter de autor. Según indicó la fiscal, el hombre recibió y mantuvo en su poder la camioneta robada, durante un tiempo no determinado pero que finalizó el día de su demora.

Juárez destacó que el acusado sabía que el vehículo tenía un origen ilícito, aunque no participó del robo. Por ese motivo, el caso fue encuadrado como encubrimiento y no como robo.

El juez de garantías Cristian Piana dio por formulados los cargos y fijó un plazo de dos meses para llevar adelante la investigación, durante el cual se evaluará una posible salida alternativa al conflicto. Dado que el imputado no tiene antecedentes penales y la pena prevista es de ejecución condicional, la fiscal adelantó que podría solicitarse una donación a una institución de bien público como forma de reparación.