Mónica Farro atraviesa un delicado momento de salud: cómo está y qué le pasó

La madrugada del martes 8 de octubre comenzó con preocupación para quienes siguen de cerca la carrera y la vida de Mónica Farro. La reconocida vedette uruguaya fue atendida de urgencia en una clínica porteña luego de sufrir un malestar que la llevó a someterse a diversos estudios médicos.

La noticia trascendió rápidamente gracias al periodista Fede Flowers, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación. En una historia que se viralizó en cuestión de minutos, contó que Mónica Farro se encontraba en la guardia a la espera de resultados por una posible recaída de su anemia crónica. Además, mencionó que presentaba síntomas pulmonares preocupantes, relacionados con una tos persistente que arrastra desde hace cuatro meses.

El comunicador también recordó los antecedentes de salud de la artista, quien en mayo había atravesado un cuadro de bronquitis aguda que, al parecer, no logró superar por completo pese a los tratamientos recibidos. “Le hicieron radiografías, análisis de laboratorio y aguarda los resultados para definir si debe ser internada”, explicó Fede Flowers, dejando entrever la inquietud que existe entre los profesionales que la atienden.

Fuentes cercanas a la vedette aseguraron que en los últimos días se la notaba más cansada y con dificultades para sostener su rutina habitual. Si bien intentó continuar con sus compromisos laborales, el deterioro en su estado físico la habría llevado a priorizar su salud y buscar atención médica inmediata.

Por ahora, Mónica Farro no realizó declaraciones públicas sobre su situación. En sus redes, solo se limitó a compartir publicaciones de carácter general, evitando hacer referencia a su estado. Sin embargo, algunos seguidores notaron su ausencia y expresaron su preocupación con mensajes de apoyo y buenos deseos.

El entorno de la artista mantiene hermetismo, a la espera de que los resultados de los estudios confirmen o descarten la necesidad de una internación. Mientras tanto, los médicos que la asisten continúan monitoreando su evolución con especial atención debido a los antecedentes de anemia y problemas respiratorios.

El episodio reaviva el tema del cuidado de la salud en el ambiente artístico, donde las exigencias físicas y la presión laboral suelen dejar poco espacio para el descanso y la recuperación. En este contexto, el caso de Mónica Farro vuelve a poner en primer plano la importancia de escuchar las señales del cuerpo y atenderlas a tiempo.

Aunque se espera un parte médico oficial en las próximas horas, el público y sus colegas aguardan con expectativa noticias alentadoras sobre su recuperación. Por el momento, el pedido general es uno solo: que se cuide y vuelva a estar bien.

