La Selección Argentina afrontará un nuevo desafío enfrentándose ante Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, con el objetivo de seguir avanzando y tomarse revancha del último cruce entre ambos países en esta instancia. El encuentro comenzará a las 16:30 en el Estadio Nacional de Santiago, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega al encuentro luego de haber realizado una primera fase perfecta, donde lideró el Grupo D con puntaje ideal tras superar Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), y fue junto a Japón una de las dos selecciones que ganaron todos sus partidos.

Nigeria, en cambio, finalizó tercera en el Grupo F con cuatro puntos, por detrás de Colombia y Noruega, y logró clasificarse como uno de los mejores terceros. El duelo ante los africanos tiene un condimento especial: Argentina buscará evitar lo sucedido en 2023, donde fue anfitrión, ya que llegó de la misma manera a octavos y su camino finalizó inesperadamente al caer por 2-0 justamente frente al mismo rival de hoy.En caso de ganar, la albiceleste volvería a meterse entre los ocho mejores de la categoría por primera vez desde 2011.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Chile).

Árbitro: Maurizio Mariani.