Celeste Guerrero habló de narcotráfico y jerarquizó a Sotacuro por encima de “Pequeño J”, dice Arribas

El fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, afirmó hoy que Celeste Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco, “habló de una red de venta de drogas” y agregó: “Puso a Sotacuro por encima de ‘Pequeño J’”.

“Nos dio una versión desde adentro”, señaló el funcionario judicial en declaraciones televisivas.

En este sentido, Arribas destacó que la imputada “puso con un rol mayor” a Lázaro Víctor Sotacuro, conductor de la Volkswagen Fox blanca, por encima de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una supuesta red de comercialización de drogas.

Además, el fiscal indicó que Guerrero “se refirió al robo de 30 kilos de cocaína y a quién se lo robaron”, aunque evitó nombrar a la víctima de la presunta sustracción del estupefaciente.