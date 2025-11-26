Una mujer de 92 años murió y su hija de 62 quedó internada en grave estado después de que el auto en el que viajaban volcara en el kilómetro 19 de la ruta Nacional 23. Ambas habían partido desde Las Grutas rumbo a El Bolsón cuando, por motivos que se investigan, la conductora perdió el control del vehículo y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.

El Renault Sandero quedó completamente invertido sobre la banquina contraria y con daños severos en toda su estructura. Según indicó la Policía, madre e hija viajaban solas y eran las únicas ocupantes del rodado. La más joven, que iba al volante, habría sufrido una desestabilización repentina del auto que desencadenó el vuelco.

Luego del accidente, llegaron un movil de la Policía de Río Negro, personal de Salud Pública y Bomberos Voluntarios, que trabajaron a contrarreloj entre hierros retorcidos y vidrios esparcidos sobre la cinta asfáltica. A pesar de los esfuerzos, la mujer mayor falleció en el acto. En tanto, la conductora fue trasladada de urgencia al hospital de Las Grutas, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Además, el Gabinete de Criminalística trabaja en el punto exacto de la tragedia para reconstruir la secuencia del siniestro y determinar si hubo una falla mecánica, un factor humano o una condición climática que haya contribuido al vuelco. La Fiscalía Nº 2 de Viedma tomó intervención para avanzar con las actuaciones judiciales.