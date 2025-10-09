La charla del Mingo Perilli con Russo y la pregunta por una de las joyas de Cipo

La visita del Boca de Miguel Ángel Russo a La Visera de Cemento en octubre del 2007, dejó innumerables recuerdos y anécdotas que en estos días de dolor por el fallecimiento del entrenador toman relevancia. Domingo Perilli, quien dirigía al Club Cipolletti en aquella época, mantuvo una breve charla con el DT campeón de América. “Me pareció un tipo sencillo y me preguntó por la edad de Hugo Prieto”, contó.

El Xeneize enfrentó al Albinegro el 14 de octubre en un partido amistoso por el 104º aniversario de la Ciudad de Cipolletti. Más de 6 mil personas presenciaron la victoria por 2 a 0 del conjunto de Russo, con goles de Mariano Torres y Nicolás Bertolo.

Las principales figuras de Boca no viajaron a Río Negro, pero eso no impidió que se viva una jornada memorable en el estadio de calle O’Higgins. Aquel día, el conjunto local despidió a uno de sus grandes ídolos, Henry Homann.

Gentileza Cipo Pasión

Pese a la algarabía por la visita de uno de los clubes más grandes del país, en La Visera de Cemento hubo tiempo para charlas de vestuarios. “Tuvimos un ratito para charlar, era un tipo sencillo. Le conté una anécdota de mi viejo”, recordó Mingo Perilli.

“Yo me acuerdo que mi viejo siempre contaba que cuando iba a ver a su amigo que tenía una zapatería en La Plata, estaba él, el Tata Brown y dos o tres más. Era el año 79-80. Yo tampoco lo quise atosigar, porque cuando salen estos tipos al interior toda la gente los quieren conocer y los llenan de preguntas”, señaló el exDT a Mejor Informado.

“Charlamos por unos 10 minutos, fue una conversación muy cordial, de un tipo muy sencillo. Durante el partido me preguntó la edad de Prieto y después del partido lo saludé y me fui enseguida”, recordó el Mingo.

Prieto: “Hasta una rabona tiré”

El exdelantero albinegro, Hugo Prieto, recordó aquel amistoso frente a Boca, que además de jugarse para celebrar el aniversario de la ciudad, significó un mimo para ese equipo que dejó una huella en la historia del club.

“En estos días se me vino a la cabeza ese recuerdo. Hoy ya estoy un poco alejado del fútbol en lo personal, pero lamento lo sucedido con Russo”, expresó el exfutbolista allense.

“La verdad es que yo me enteré al otro día que había preguntado por mí. Volví a entrenar y había gente que estaba más contenta que yo por eso. Porque, en realidad, yo estaba más contento porque mi Cipo había jugado contra Boca, casi un regalo para un grupo que salió campeón, un cuerpo técnico y dirigencia que había apostado a jugadores locales y que en su mayoría era hincha del club. Hoy sí siento mucho más que un técnico de ese nivel haya preguntado por mí”, contó Prieto.

Imagen gentileza

El delantero hizo memoria y recordó con detalles ese día, en el que incluso tiró una rabona: “Fue muy raro ese día, porque yo ya había jugado un día atrás, sólo iba a mirar y cuando llegué me hicieron jugar. Nos ganaron pero jugamos muy buen primer tiempo”, aseguró.

“Realice varios desbordes, tire centros… En ese tiempo volaba, hasta una rabona tiré” recordó entre risas. “Hoy que se hable de eso me da mucho orgullo, para mis hijos y para los hinchas de Cipo”, cerró.



