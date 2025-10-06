Luego de la derrota de River en su visita a Rosario Central, que significó la tercera seguida en el Torneo Clausura y un golpe en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y su declaración sobre el arbitraje dio que hablar. Si bien no opinó sobre el árbitro Yael Falcón Pérez, dejó una reflexión que mostró su disconformidad con el fútbol argentino. Además, también se quejó de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de jugar la próxima jornada en medio de una fecha FIFA.

La declaración más picante de Gallardo se dio ante la consulta por el disgusto con Falcón Pérez por los pocos minutos de adición en el segundo tiempo. Allí, el entrenador riverplatense expresó: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje. No voy a ser yo el único, quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto con el tema, no queda otra que adaptarse al sistema", y agregó: "Hay que adaptarse... callarse, porque el que habla es sancionado", en alusión a una posible repercusión que pueda venir si castigaba la actuación del juez.

En otro apartado, el Muñeco también dejó saber su descontento con la cantidad de bajas que tendrá River la próxima fecha, en la que recibirá a Sarmiento en el Monumental, porque la jornada se juega en fecha FIFA y perderá a muchos futbolistas convocados por sus selecciones. "No está bueno que se juegue en fecha FIFA cuando somos el que más perjudicado sale. Tendremos que jugar con un plantel diezmado, hay que afrontar lo que venga".

Las expulsiones, un tema a corregir

En cuanto a lo que pasó en la cancha, Gallardo también tuvo su opinión y sostuvo que le gustó el equipo pero la roja de Juan Portillo afectó para mal el encuentro de los suyos: "Nos pusimos en ventaja y estábamos, creo yo, en el mejor momento de los últimos tiempos. Salimos decididos y estuvimos en el partido hasta la expulsión, que nos condicionó". Sobre esa situación, que le ocurrió al Millonario en tres de los últimos cuatro encuentros, dijo: "Jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte. Tenemos que ser más inteligentes y corregir eso, que nos viene pasando seguido. Igualmente, con diez, el equipo mostró la actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada desde ese lugar".