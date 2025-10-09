Djokovic avanzó a semis y enfrentará a la gran revelación del torneo

Novak Djokovic continúa mostrando su gran nivel en el Masters 1000 de Shanghái. El serbio (4° del ranking ATP) superó en sets corridos al belga Zizou Bergs por 6-3 y 7-5, en un partido que duró una hora y 50 minutos, y se metió en las semifinales del torneo por primera vez en más de seis meses. Su último paso similar había sido en marzo, en Miami, donde llegó a la final y cayó ante el checo Jakub Mensik.

En su camino hacia los cuartos de final, Djokovic había tenido que superar partidos muy exigentes. Necesitó tres sets para derrotar al alemán Yannick Hanfmann y al español Jaume Munar, mientras que al croata Marin Cilic lo superó en dos parciales muy parejos.

Ahora, el serbio se enfrentará con Valentin Vacherot, la gran sorpresa del torneo. El monegasco de 26 años, ubicado en el puesto 204 del ranking ATP, eliminó a figuras como Holger Rune (10°), Laslo Djere, Aleksandr Bublik (14°), Tomas Machac (20°) y Tallon Griekspoor (27°) en un camino que lo ha convertido en la revelación de Shanghái. Vacherot se impuso ante Rune en tres sets: 2-6, 7-6(4) y 6-4, tras casi tres horas de partido, y ya asegura un ascenso de más de 100 posiciones en el ranking.

El duelo entre Djokovic y Vacherot se disputará este sábado, con horario aún por definir, y promete un choque entre la experiencia del serbio y el talento emergente del monegasco, quien ha logrado capturar la atención del mundo del tenis en China.

En otros resultados del torneo, el argentino Guido Andreozzi, junto al francés Manuel Guinard, se metió en las semifinales del dobles tras un triunfo ajustado de 2-6, 6-4 y 12-10 sobre los segundos preclasificados Harri Heliovaara y Henry Patten. En la próxima instancia se enfrentarán a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, terceros preclasificados, en un duelo que también promete emociones.