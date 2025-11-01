Liverpool se mostró sólido en su casa y venció 2-0 al Aston Villa por la fecha 10 de la Premier League. El primer gol del partido llegó casi sobre el final del primer tiempo, cuando Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina, se equivocó en la salida y dejó servido el gol a Mohamed Salah. El egipcio no perdonó y abrió el marcador para el conjunto de Anfield, aprovechando el error del arquero.

Ya en la segunda mitad, Ryan Gravenberch amplió la ventaja a los 12 minutos, asegurando la victoria para Liverpool.

Con esta victoria, Liverpool se mantiene en la lucha por los primeros puestos de la Premier League, ocupando actualmente el tercer lugar. Por su parte, Aston Villa quedó en la 11° posición y tendrá que recomponerse de este traspié antes de enfrentar a Bournemouth el próximo domingo en Villa Park.

El próximo desafío de los Reds será de alto voltaje: visitarán al líder Manchester City el domingo 9 de noviembre en el Etihad Stadium, en un partido que promete ser clave en la pelea por el título. Previamente, entresemana, recibirán al Real Madrid en lo que promete ser un partidazo de Champions League.