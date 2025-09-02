El mercado de pases en Europa cerró oficialmente y los 20 equipos de la Premier League concretaron una gran cantidad de movimientos para fortalecer sus planteles de cara a la temporada 2025/26. A pesar de que 15 de los 20 conjuntos invirtieron por encima de 100 millones de libras, los grandes protagonistas de la ventana fueron Liverpool, campeón defensor, y Arsenal, uno de los principales contendientes.

Los Reds acapararon la atención en un mercado que fue el de más dinero invertido en su historia, con la frutilla del postre del movimiento de Alexander Isak en el último día por 150 millones de euros, el fichaje más caro que se haya registrado en el fútbol inglés. Además los conducidos por Arne Slot finalizaron con un total de 446.5 millones de libras invertidos (alrededor de €482.9 millones). El conjunto donde milita el argentino Alexis Mac Allister se destacó además con incorporaciones como las de Florian Wirtz (125M), Hugo Ekitike (95M) y Jeremie Frimpong (40M), entre otros.

Wirtz, una de las incorporaciones rutilantes de Liverpool. (Foto: Liverpool FC)

A pesar de estos significativos desembolsos, Liverpool se desprendió, entre otros de figuras como Luis Díaz y Darwin Núñez, por lo que no fue el equipo con el mayor gasto neto en la Premier League. Según reveló Sky Sports, ese equipo fue Arsenal, que si bien fue el tercero que más gastó (293.5 millones de libras) tuvo un déficit de €283.2 millones por sus dificultades para vender. Solamente tiene registrado un ingreso de 10.3M de euros, aunque si se registra el préstamo con obligación de compra del polaco Jakub Kiwior al Porto (€40M) este número se reduce.

Arsenal y una inversión exorbitante

Los Gunners llegaron a esta cifra luego de la incorporación de Eberechi Eze, que llegó la semana pasada desde el Crystal Palace y los consolidó como el club con el mayor gasto neto en la Premier League por encima del Liverpool. Los dos que lo siguen son Manchester United (176.5 millones de gasto neto) y Tottenham (169.1M).

Eberechi Eze, uno de los pases de Arsenal en este mercado. (Foto: Arsenal FC)

En contraposición, el Chelsea, que invirtió 328.1 millones de euros, obtuvo ingresos por 332.2M, lo que le terminó dándole un balance positivo y ser uno de los seis que lograron esto en el mercado de pases. El elenco británico que más recaudó fue el Bournemouth, que pese a invertir nada menos que 138.10 millones de euros, logró un gran registro económico de más de 100 millones de balance positivo al lograr ventas por un total de €238.4M.