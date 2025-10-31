Este sábado, Liverpool recibirá a Aston Villa en un partido crucial de la décima fecha de la Premier League, que comenzará a las 17 horas (hora de Argentina). El equipo dirigido por Arne Slot buscará salir de un bache negativo que lo dejó en la séptima posición de la tabla.

El conjunto de Liverpool, que cuenta con el mediocampista argentino Alexis Mac Allister como una de sus figuras, atraviesa un momento complicado tras perder seis de sus últimos siete encuentros, incluidos los últimos cuatro en la liga inglesa. Entre esos resultados adversos se destacan las derrotas ante Crystal Palace (2-1), Chelsea (2-1), Manchester United (2-1) y Brentford (3-2), lo que ha frenado su buen inicio de torneo, cuando había ganado sus primeros cinco partidos.

Por su parte, Aston Villa, con el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez en su plantel, llega en alza. Después de un comienzo complicado en el que no logró victorias en las primeras cinco fechas, el equipo dirigido por Unai Emery sumó cuatro triunfos consecutivos, escalando hasta la octava posición y alcanzando a Liverpool con 15 puntos, aunque por diferencia de gol permanece detrás.

Destacada presencia argentina

Además de este encuentro, la jornada contará con otros partidos destacados con presencia argentina. A las 12 del mediodía, Arsenal visitará a Burnley con la intención de mantener su liderazgo, ya que suma 22 puntos y le lleva cuatro de ventaja a su perseguidor Bournemouth. El equipo londinense, comandado por el español Mikel Arteta, aspira a romper una sequía de 21 años sin títulos en la liga doméstica.

Liverpool vs Aston Villa: duelo con argentinos en foco

Más tarde, a las 14:30, se producirá un enfrentamiento entre Tottenham y Chelsea, donde también se verán argentinos en el campo. Cristian “Cuti” Romero jugará para Tottenham, mientras que Enzo Fernández y Alejandro Garnacho formarán parte del plantel de Chelsea en este duelo que promete intensidad.