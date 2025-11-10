¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 10 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Video y trompada

Lo que no se vio, un hincha filmaba al plantel de River para hacer un chiste y terminó recibiendo una piña de Salas

Cuando los jugadores se retiraban, un hincha hizo un video cargando, recibiendo un “correctivo” del delantero millonario.

Por Pablo Chagumil
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 14:45
Salas reaccionó ante un hincha que provocó en la salida

Boca ganó el superclásico por 2-0 ante River, y además de lograr el boleto a octavos de final, también aseguró su boleto a Copa Libertadores de América, en una bombonera festiva ante y post cotejo. Cuando la visita se retiraba, un hincha cargó. Y recibió la respuesta de Maxi Salas.

Con el triunfo consumado, era todo alegría para los hinchas de Boca, pero en el cierre del partido, un hincha provocó a los jugadores de River grabándose haciendo gestos , generando la reacción violenta de Maxi Salas ante el fanático Uriel Hamra, de 20 años.

Tras el incidente, se confirmó que la policía porteña sacó a Hamra, y la justicia le labró una contravención por el hecho, que fue tomado como provocación. 

Según expresó a medios nacionales, sostuvo que “Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme”, agregando además que no hará nada contra Salas, y que entendió “debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Además trascendió que el hincha de 20 años no tiene relación con la institución y la organización del partido, que ingresó por un portón que estaba abierto, por su cuenta y si autorización.

Por lo pronto el hecho generó polémica en las redes, donde hinchas propios y ajenos piden sanción ejemplar. Desde River aún no salió un comunicado.

