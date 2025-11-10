Boca ganó el superclásico por 2-0 ante River, y además de lograr el boleto a octavos de final, también aseguró su boleto a Copa Libertadores de América, en una bombonera festiva ante y post cotejo. Cuando la visita se retiraba, un hincha cargó. Y recibió la respuesta de Maxi Salas.

Con el triunfo consumado, era todo alegría para los hinchas de Boca, pero en el cierre del partido, un hincha provocó a los jugadores de River grabándose haciendo gestos , generando la reacción violenta de Maxi Salas ante el fanático Uriel Hamra, de 20 años.

Tras el incidente, se confirmó que la policía porteña sacó a Hamra, y la justicia le labró una contravención por el hecho, que fue tomado como provocación.

Según expresó a medios nacionales, sostuvo que “Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme”, agregando además que no hará nada contra Salas, y que entendió “debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Además trascendió que el hincha de 20 años no tiene relación con la institución y la organización del partido, que ingresó por un portón que estaba abierto, por su cuenta y si autorización.

Por lo pronto el hecho generó polémica en las redes, donde hinchas propios y ajenos piden sanción ejemplar. Desde River aún no salió un comunicado.