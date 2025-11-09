Además de la derrota ante Boca en el Superclásico y el riesgo de quedarse afuera de la próxima Copa Libertadores, River tuvo otra mala noticia en la derrota en La Bombonera: Maximiliano Meza tuvo que abandonar el campo de juego y se confirmó una nueva lesión en su rodilla izquierda. El ex Independiente y Gimnasia (LP), que fue titular por primera vez tras recuperarse de una operación por tendinopatía rotuliana, sufrió un mal movimiento que lo obligó a salir antes del entretiempo.

Luego de realizarse los estudios pertinentes y de que los médicos del Millonario temieran por una rotura en el tendón rotuliano, finalmente se supo el diagnóstico: Meza tiene un desprendimiento en el tendón rotuliano y estará tres meses sin jugar. A pesar de que la noticia dista de ser alentadora, es más positiva en comparación a lo temido en primera instancia desde el conjunto de Núñez. El mediocampista se retiró de La Bombonera con una férula en su pierna izquierda y con ayuda del médico del plantel.

Meza abandonó el campo entre lágrimas. Tras conocer el diagnóstico, deberá estar al menos tres meses sin jugar. (Foto: Getty)

El momento de la lesión

El incidente ocurrió cerca de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Meza corrió tras una pelota al vacío pero se resbaló solo y cayó al césped. Enseguida se tomó la rodilla izquierda, misma que fue operada en julio y lo mantuvo fuera de las canchas por más de dos meses. Inmediatamente Marcelo Gallardo realizó la modificación, ya que el volante quedó inmóvil sobre el césped. Luego del partido y tras dejar la cancha con dificultad para caminar, se conoció el diagnóstico final, algo más alentador que en la previa, ya que los médicos de River temieron por una rotura de tendón rotuliano.