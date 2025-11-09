El retornado Leandro Paredes, mediocampista y capitán de Boca, se mostró muy satisfecho tras la victoria 2 a 0 frente a River en Superclásico y destacó la actuación de Exequiel “Changuito” Zeballos, autor de un gol y una asistencia en el partido. “Tener confianza es algo espectacular”, afirmó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 al referirse al joven delantero, cuya actuación fue clave para el triunfo xeneize.

Además, Paredes expresó su alegría por el resultado, que significó la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026: “Estamos felices, vine con una ilusión muy grande y sabía que teníamos para hacer esto”. Este triunfo representa el primer clásico ganado por Boca en el año.

Sobre el regreso del club a la competencia continental más importante de América, el mediocampista remarcó: “Cuando vine, lo hice con la ilusión de volver a meter a Boca en la Libertadores y lo logramos”. El ex volante del PSG y la Roma, nunca perdió ante River jugando con la casaca de Boca (un triunfo y dos empates).

No viajará con la Selección

Luego de la victoria del Xeneize, circuló una versión de que el cuerpo técnico de la Selección Argentina convocó a Paredes y éste finalmente se sumaría al plantel que el viernes jugará ante Angola en tierras africanas, ausentándose así del duelo frente a Tigre del fin de semana próximo. No obstante, desde Boca finalmente desmintieron esta versión, por lo que el volante no viajará a España para sumarse al elenco de Lionel Scaloni y se quedará entrenando en Boca Predio junto a sus compañeros.