Exequiel Zeballos se recibió y dejó de ser para siempre el “Changuito” después de una tarde consagratoria en el Súperclasico de Boca ante River que fue victoria del conjunto local por 2 a 0 en la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025.

Su labor fue fundamental para sellar la clasificación boquense a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero además ratificó su gran momento que acumula 3 goles en los últimos tres partidos (Belgrano, Estudiantes y River).

Todo mérito del él mismo, pero también de Claudio Úbeda que fue clave en la recuperación de un nombre por el que siempre se espero mucho y al que le costó cumplir las expectativas generadas alrededor de su figura.

El último recuerdo deportivo de él fue en el primer tiempo del Mundial de Clubes ante el Auckland City de Nueva Zelanda, cuando se fue reemplazado, ya en la era de Miguel Ángel Russo. Por eso el valor de Úbeda dentro de una formación que no estaba ni por asomo definida.

El gol

Sobre el cierre del primer tiempo, Zeballos marco el pulso del partido y del prometedor Laurato Rivero, el marcador central millonario que quedó enganchando en una jugada aislada y pagó carísimo ante la habilidad del número 7. Enganche y remate del delantero que perdió ante Franco Armani, pero en el rebote del arquero tomó la pelota para ajustarla contra el palo.

Grito desaforado y corrida memorable contra la platea sin alambrado olímpico para abrazarse con todos los bosteros y bailar en coreografía.

Con el ánimo por las nubes, en el comienzo de la segunda mitad sacó a correr a Juan Portillo por la izquierda del ataque, pisó el área y sacó el centro para que Miguel Merentiel empujara al fondo de la red.

Todo lo que siguió fue un deleite, a pura velocidad fue una amenaza constante para un River desconcertado, vapulado, pero de ninguna manera irreconocible. El equipo de Marcelo Gallardo está muy mal y Boca con Zeballos como estandarte tomaron nota de eso.

Reconociendo el partido que había construido su jugador, Úbeda lo sacó para la ovación ya en el tiempo adidiconado al reglamentario por Kevin Zenón, otro de los buenos a recuperar.