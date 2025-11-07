Obras Basket se impuso sobre El Biguá por 82 a 42 y acumuló siete victorias consecutivas. La neuquina Natassja Kolff (16 puntos, 11 rebotes y 4 robos), Florencia Chagas (15 (4-8 en triples), 2 y 2), Margareth Padilla (9 y 4) y Candela Foresto (9 (3-3)) fueron las máximas anotadoras de las Rockeras. El partido se jugó en el estadio que la entidad capitalina posee en el barrio de Núñez sobre avenida Libertador, en el marco de continuidad para la Liga Nacional Femenina.

La visita arrancó con los aportes de Rocío Bereilh (nueve unidades) y Agustina Jourdheuil (seis y 2-4 en triples). Sin embargo, las dueñas de casa sacaron diferencia de doble dígito, como producto de la buena rotación de pelota (nueve pases gol) y la precisión desde el perímetro (6-11, 53% de efectividad). De esta manera, concluyeron el primer cuarto arriba por 24 a 16.

Las dirigidas por Javier Ielmini extendieron la ventaja en el segundo episodio, partiendo desde la intensidad defensiva (dejaron al rival en un 25% en tiros de campo). Además, Florencia Chagas (12 tantos y 4-4 detrás del arco) y la oriunda de Plottier, Natassja Kolff (10, siete tableros y dos robos) lideraron las ofensivas con el fin de que las locales concretaran un parcial de 21 a 8 y se fueran al descanso con un margen de 45 a 24.

En la segunda parte, El Biguá intentó reaccionar de la mano de Agustina Jourdheuil (16 puntos, 15 rebotes, dos recuperos y una tapa) y Rocío Bereilh (12 y tres). No obstante, las Aurinegras mantuvieron el ritmo de juego. La efectividad en los triples (15 aciertos) y la eficacia en los ataques rápidos (57% en dobles) generaron que las de Núñez culminaran el tercer segmento al frente por 61 a 35. Asimismo, Candela Foresto (nueve (3-3 en tiros externos)), Margareth Padilla (nueve y cuatro) y Nicole Tapari (siete y cuatro) hicieron sus contribuciones ofensivas.

En el último capítulo, las Rockeras rotaron el banco para que todas las jugadoras tuvieran minutos de acción. Sofía Novoa (seis unidades (2-4 detrás del arco) y dos robos) y Ema Baldo (dos y cuatro tableros) tuvieron buenos ingresos. Con este resultado, Obras Basket quedó con un récord de diez encuentros ganados y uno perdido.

Informe y fotos: Prensa Obras Basket