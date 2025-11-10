El fiscal Cristian Aguilar, en el marco de la causa que se sigue por la tragedia en Bahiense del Norte, ocurrida el 16 de diciembre del 2023 en Bahía Blanca, ha decidido procesar al actual presidente de la entidad, Leandro Ginóbili, hermano mayor del astro argentino Emmanuel "Manu" Ginóbili. La información agrega que además también ha procesado a Laura Fabiana Soberón, Jefa de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Vale la pena recordar que ya estaba en la misma condición de procesado el ingeniero Pablo Ascolani quien en su momento había firmado los planes en los que se indicaba que el gimnasio tenía las condiciones de estabilidad y habitabilidad que forman parte del ordenamiento legal.

En el caso específico de Ginóbili lo procesa porque sostiene el fiscal que no podía desconocer que el club no tenía la habilitación correspondiente, como tampoco podía desconocer la existencia de la alerta meteorológica naranja de aquella trágica jornada de diciembre del 2023 que dejó como saldo 13 muertos y varios heridos, algunos de gravedad.

“La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte, a las personas que concurrieron al cierre de fin de año de la escuela de patín de la institución”, señalaron fuentes del caso.

Leandro Ginóbili, hermano mayor de "Manu" y presidente de Bahiense del Norte ha sido procesado

Respecto de la Jefa de Habilitaciones, básicamente la procesa por incumplimiento de los deberes de funcionario público en dos hechos. Respecto a las indagatorias, Ascolani deberá presentarse el día 14 de noviembre, Soberón el 4 de diciembre y Ginóbili el 10 de ese mes.

Las impresionantes imágenes del temporal en Bahía Blanca que dejó 13 muertos. Las redes sociales de todo el país, se hicieron eco de lo ocurrido a casi dos años en la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.