Entre sábado y domingo se llevará a cabo kartódromo de Lago Escondido en la cordillerana ciudad rionegrina de El Bolsón la última fecha del calendario 2025 del prokart de Río Negro y Neuquén. El escenario será el circuito Marcelo Rodríguez, de 1150 metros de longitud y 8 curvas el trazado, entre los cerros Serrucho y Perito Moreno. Luego de un buen año, donde todas las jornadas superaron la presencia de 120 unidades, la categoría desembarcará para una doble fecha.

La organización determinó que se denominará Gran Premio German Piñeyro y será fecha doble.

Estos son los horarios de la fecha del sábado

La fecha 8 se disputará el día sábado y la fecha 9 el domingo asegurando actividad de importancia ambas jornadas. La programación será con el único entrenamiento, la clasificación y las series por la mañana; y pasado el mediodía se disputarán las prefinales y finales.

Como a lo largo del año, las divisionales presentes son Promocional, Junior 125, Súper Sudam Senior, Super Sudam Master, 150 junior, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

El cronograma del día domingo

Los animadores del cada divisional son Juan Manuel López, Sami Mendaña, Marco Alzamendi y Agustín Maraschini por la 150 Pista; Juan Pablo Bonoris, Victor Villalba y Marcelo Mosqueria por la 150 Pista Graduados; Vicente Aguilar, Máximo Estebanez, Joaquín Bruno y Tomás Bruno en la 125 Junior; Ciro Suarez y Lautaro Reyes en la 150 Junior; Manuel Scoli, Lautaro Jara y Gianfranco Arcagni en la 150 Light; Oscar Gensabella, Francisco Valero, Sebastian Umaña y Alejandro Biassi por la 150 Light Graduados; Noha Vasicek y Gael Constanzi en la categoría Promocional; Gonzalo Castillo y Lenadro Sahuet en la Categoría Súper Sudam Máster; Federico Fundaro y Miguel López en la Categoría Varilleros; Juan Ignacio Alessi, Mauricio Herbsonmer y Luciano Pessino en la categoría Súper Sudam Senior.

El flyer promocionando la doble fecha de sábado y domingo