Venus Williams vuelve al Australian Open a los 45 años

Tras cuatro años de ausencia, Venus Williams fue invitada a participar del Australian Open y con 45 años se convertirá en la tenista más longeva en disputar la ronda principal del certamen, superando a la japonesa Kimiko Date, que se presentó en Melbourne Park a los 44.

Luego de recibir una de las ocho wildcards (invitaciones) por su trayectoria en el deporte, la estadounidense declaró que "estoy agradecida de tener la oportunidad de volver a un lugar que significó tanto para mí". Cabe destacar que nunca pudo ganar esta competencia, pero fue subcampeona en 2003 y 2017, perdiendo ambas finales contra su hermana Serena.

Como preparación, la siete veces ganadora de Grand Slam jugará el Auckland Classic y el Hobart International, torneos que también se disputan en Oceanía, siendo esta la primera vez que practique la actividad profesionalmente fuera de Estados Unidos desde 2023.

Venus, que padece de Síndrome Sjögren y fue operada de leimiomas que la obligaron a marginarse de la actividad por 16 meses, debutó en el Abierto de Australia en 1998 y llegó hasta los cuartos de final. Desde entonces, dijo presente en 21 ocasiones.

Tras su regreso a mediados de 2025, la tenista más galardonada en la historia de los Juegos Olímpicos compitió en tres torneos: el Mubadala City Open, el Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, logrando ganar solo un partido en Washington, pero convirtiéndose en la mujer de mayor edad en hacerlo en el circuito WTA.

En caso de obtener una victoria, la mayor de las hermanas Williams se convertirá en la más longeva en ganar un partido de Grand Slam desde Martina Navratilova en Wimbledon 2004.