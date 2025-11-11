Vitor Roque atraviesa uno de los momentos más tensos de su carrera. El joven delantero del Palmeiras fue denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) por un mensaje en redes sociales considerado homofóbico, publicado luego del clásico ante San Pablo por el Brasileirao.

El posteo, realizado tras la victoria 3-2 en el Morumbí, mostraba la imagen de un tigre, su apodo es “Tigrinho”, mordiendo el cuello de un ciervo, acompañada del mensaje: “Esto es Palmeiras: luchando hasta el final y sin rendirse jamás. Gloria a Dios por la victoria y el gol”.

El problema surgió por el uso simbólico del ciervo, ya que en el lenguaje popular brasileño la palabra “veado” (venado) se utiliza de forma despectiva para referirse a la homosexualidad. La publicación fue considerada una incitación a la violencia y discriminatoria, lo que generó una fuerte reacción de hinchas y organismos sociales.

El Tribunal lo citó a declarar el próximo lunes 17 de noviembre bajo el artículo 243-G del Código de Justicia Deportiva Brasileño (CBJD), que sanciona “actos discriminatorios, desdeñosos o ultrajantes cometidos por motivos de raza, sexo, color u orientación sexual”.

Si se confirma la acusación, Vitor Roque podría ser suspendido entre cinco y diez partidos, además de recibir una multa económica. Desde Palmeiras evitaron pronunciarse oficialmente, aunque fuentes cercanas al club señalaron que la dirigencia “evaluará medidas internas” en caso de sanción.

El futbolista, de apenas 20 años y con proyección en la selección brasileña, eliminó el posteo horas después del partido, pero el daño ya estaba hecho. La polémica sigue creciendo y el “Tigrinho” podría pagar muy caro su publicación más imprudente.