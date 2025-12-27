Rusia atacó a Ucrania con casi 500 drones y 40 misiles, apuntando a infraestructuras energéticas y civiles, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Los ataques continúan, aseguró Zelenski en la plataforma X. "Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, entonces esta acción repugnante solo podrá responderse con medidas realmente enérgicas", escribió Zelenski en X, instando a Estados Unidos y Europa a presionar más a Moscú.

Esto fue confirmado por testimonios desde Kiev, y por autoridades locales. En vísperas de la reunión en Florida entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev, que dejó un muerto y a cientos de miles sin luz ni calefacción. La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de unas fuertes explosiones ocurridas durante la noche, según constataron reporteros de la AFP.

En el ataque murió una mujer de 47 años, según el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik. Once personas fueron hospitalizadas, según la alcaldía. El gobernador de la región capitalina precisó que unas 320.000 personas quedaron sin corriente eléctrica.

El ataque se produjo la víspera de la reunión prevista en Florida entre el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo Volodímir Zelenski, en la que hablarán del plan promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que en febrero cumplirá cuatro años.

Zelenski declaró que, con los ataques sobre la capital ucraniana y otros puntos, Rusia demostró que "no quiere poner fin a la guerra". Zelenski hizo estas declaraciones antes de partir hacia Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y dialogar sobre un plan para detener la invasión rusa.

Los rusos "no quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar su presión sobre otros países del mundo", declaró Zelenski después del bombardeo ruso que azotó la capital, matando al menos a una persona.

Fuentes: reuters, afp/el