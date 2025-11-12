El 2025 no terminó, pero varias instituciones ya están pensando en el desarrollo de la temporada 2026 y su crecimiento dentro del mundo del fútbol femenino, es por ello que clubes de primera división visitan Neuquén con el fin de reclutar talentos juveniles que se sumen a las categorías formativas.

Las diferentes pruebas de jugadoras tendrán el apoyo de los clubes neuquinos anfitriones. Este fin de semana Vélez se presentará en la zona en diferentes localidades, buscando sumar jugadoras para el 2026. El club que milita en la primera división del fútbol Femenino se presentará el viernes 14 en el Polideportivo Municipal de Zapala, y posteriormente el sábado 15 en el Predio del ISSN, evento organizado por el Club Bandurrias.

Por su parte en el mes de diciembre, el club Huracán se estará presentando en la zona, más precisamente en Centenario para prueba de jugadoras categoría 2007 hasta 2014. La misma será el 13 de dicho mes en el Vicente Consoli, el “Gigante del Barrio Sarmiento”.

El mismo mes pero el 9 de diciembre, pero en el Predio Deportivo La Chacra de Independiente de Neuquén, se presentará el Club San Luis FC, equipo del interior del país que también milita en la primera división. Las pruebas serán ara jugadoras desde 2008 hasta 2014, con presencia de los captadores de la institución.

La llegada de los diferentes clubes nacionales se da por el gran crecimiento en los últimos años del fútbol femenino en la zona, y la importancia que le dan los clubes de la provincia a la categoría. Las 25 instituciones que juegan en LIFUNE tienen su categoría de primera división, y varios de ellos van camino a completar todo el bloque de formativas.

Por otro lado, las escuelas de fútbol barriales, como así también las que responden a clubes de AFA (Escuela River Plate) también tienen proceso de formación desde iniciales para niñas.