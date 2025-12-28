La Serie A decidió cancelar el partido entre AC Milan y Como 1907, que estaba previsto para el 8 de febrero de 2026 en Perth, Australia. De este modo, el calcio tampoco será la primera liga del Big-5 europeo en disputar un encuentro oficial de temporada regular fuera de su país.

La decisión llega después de la anulación del Villarreal-Barcelona en Miami y confirma las dificultades que enfrentan las ligas europeas para exportar partidos oficiales. En un comunicado conjunto, la Serie A y el gobierno de Western Australia explicaron que el acuerdo se rescindió por “riesgos financieros no mitigados, condiciones de aprobación onerosas y complicaciones de último momento fuera de su control”.

Uno de los factores clave fue la postura de la Asian Football Confederation, cuyas exigencias para autorizar el partido generaban un nivel de incertidumbre económica que las partes involucradas no estuvieron dispuestas a asumir.

Con esta cancelación, el histórico primer partido oficial de una gran liga europea a miles de kilómetros de su país vuelve a quedar en pausa. La internacionalización del fútbol de élite sigue siendo un objetivo estratégico, pero los marcos regulatorios y financieros continúan marcando límites claros a corto plazo.