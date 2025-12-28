¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Diciembre, Neuquén, Argentina
SUSPENDIDO

La Serie A cancela el Milán-Como en Australia y frena su primer partido en el extranjero

El proyecto que consideraba trasladar a Oceanía un partido del Calcio Italiano en febrero fue cancelado por las críticas recibidas.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 18:33
La Serie A decidió cancelar el partido entre AC Milan y Como 1907, que estaba previsto para el 8 de febrero de 2026 en Perth, Australia

La Serie A decidió cancelar el partido entre AC Milan y Como 1907, que estaba previsto para el 8 de febrero de 2026 en Perth, Australia. De este modo, el calcio tampoco será la primera liga del Big-5 europeo en disputar un encuentro oficial de temporada regular fuera de su país.

La decisión llega después de la anulación del Villarreal-Barcelona en Miami y confirma las dificultades que enfrentan las ligas europeas para exportar partidos oficiales. En un comunicado conjunto, la Serie A y el gobierno de Western Australia explicaron que el acuerdo se rescindió por “riesgos financieros no mitigados, condiciones de aprobación onerosas y complicaciones de último momento fuera de su control”.

Uno de los factores clave fue la postura de la Asian Football Confederation, cuyas exigencias para autorizar el partido generaban un nivel de incertidumbre económica que las partes involucradas no estuvieron dispuestas a asumir.

Con esta cancelación, el histórico primer partido oficial de una gran liga europea a miles de kilómetros de su país vuelve a quedar en pausa. La internacionalización del fútbol de élite sigue siendo un objetivo estratégico, pero los marcos regulatorios y financieros continúan marcando límites claros a corto plazo.

 

