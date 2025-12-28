Cuando el ruido del mercado empieza a crecer, Nicolás Otamendi elige hablar en el lugar que mejor conoce. En la cancha. En medio de un futuro todavía incierto y con versiones que lo acercan al Barcelona, el defensor argentino volvió a ser protagonista en Benfica y aportó un gol en el empate 2 a 2 ante Braga, por la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal.

Capitán, referente y líder silencioso, Otamendi abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, fiel a su estilo. Tras un envío al área, el zaguero ganó en las alturas y metió un cabezazo potente para adelantar al equipo dirigido por José Mourinho, que una vez más encontró respuestas en su defensor más experimentado.

El partido, sin embargo, no sería sencillo para las Águilas. Braga reaccionó rápido y dio vuelta el resultado antes del descanso con los goles de Rodrigo Zalazar y Pau Víctor. En el complemento, Benfica volvió a empujar y encontró el empate a través del noruego Fredrik Aursnes, en un encuentro intenso y cambiante.

Más allá del resultado, todas las miradas volvieron a posarse sobre Otamendi. El defensor argentino termina su contrato a mitad de año y en los últimos días su nombre comenzó a circular con fuerza en Barcelona, que busca experiencia para reforzar su última línea. En Lisboa, Mourinho ya movió fichas y le pidió a la dirigencia que avance con la renovación del futbolista de 37 años, considerado una pieza clave del proyecto.

En Braga también fueron parte del equipo Enzo Barrenechea, titular, y Gianluca Prestianni, que ingresó en el complemento, en una jornada que dejó sensaciones encontradas para Benfica. Con el empate, el conjunto de Mourinho alcanzó los 36 puntos y se mantiene en el tercer lugar del campeonato, aún lejos del líder Porto, que suma 43 y todavía debe disputar su partido de la fecha.