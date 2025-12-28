El australiano Nick Kyrgios (671° del ranking ATP) le ganó a Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en una nueva edición de la tradicional “Batalla de los sexos”, un acontecimiento que volvió a captar la atención del mundo del tenis. El partido se disputó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El partido, duró una hora y 15 minutos, terminó con un marcador de 6-3 y 6-3.

El espectáculo brilló por sus lujos, por los millones que movió en patrocinadores y por la presencia de grandes estrellas, como el exfutbolista brasileño Ronaldo.

El brasileño Ronaldo estuvo presente en la "Batalla de los sexos" (Foto: REUTERS/Amr Alfiky)

Kyrgios llegó a este cruce en un momento delicado de su carrera. Luego de un gran 2022, temporada en la que alcanzó la final de Wimbledon y mostró su mejor versión, el australiano sufrió una serie de lesiones en la rodilla y la muñeca que lo marginaron casi por completo del circuito.

En los últimos años, apenas pudo disputar algunos encuentros y su continuidad como profesional sigue siendo una incógnita. Su última presentación oficial en singles fue a fines de marzo, cuando perdió ante el ruso Karen Khachanov en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami.

Del otro lado estuvo Sabalenka, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La bielorrusa tuvo un 2025 brillante, coronado con su cuarto título de Grand Slam tras consagrarse en el US Open.

Además, levantó los trofeos en Brisbane, Miami y Madrid, y fue finalista en el Abierto de Australia, Roland Garros y las WTA Finals. Gracias a esa regularidad y a sus grandes actuaciones, Sabalenka cerró la temporada como número 1 del mundo por segundo año consecutivo.

Sabalenka es la número uno del mundo en la rama femenina

Las reglas especiales que tuvo la nueva “Batalla de los sexos”

Para equilibrar las diferencias físicas entre ambos, la organización implementó dos reglas especiales: cada jugador tuvo un solo saque por punto, priorizando la precisión sobre la potencia, y el lado de la cancha de Sabalenka estuvo reducido en un 9%, una medida basada en estudios sobre el desplazamiento promedio entre hombres y mujeres.

El encuentro se dio a 52 años de la histórica primera “Batalla de los sexos”, cuando Billie Jean King, ícono del tenis femenino, derrotó al estadounidense Bobby Riggs, exnúmero 1 del mundo, en un partido que marcó un antes y un después en la historia del deporte.