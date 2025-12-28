Edinson Cavani está de vacaciones en Uruguay, a la espera del comienzo de los entrenamientos con Boca, y el delantero brindó una entrevista a un programa de DirecTV donde analizó en detalle la jugada del gol errado ante Alianza Lima de Perú, lo que hubiera valido el ingreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores del club argentino.

Distendido, con el mar de fondo y fiel a su look de remera y gorra, el atacante reconoció haber analizado la jugada del 25 de febrero “mil veces”.

“Hay goles puntuales que por ahí quedan. Yo me acuerdo, me toca picar al primer palo, chocar con el defensor, caer, girar y levantarme rápido. Eso, muchas veces con poco oxigeno por el cansancio… tiré la patada por inercia y bueno, la tiré tarde”, dijo el experimentado delantero uruguayo.

El partido en cuestión fue la revancha de la fase previa en la Libertadores del 2025 que terminó en victoria Xeneize por 2 a 1, pero como en la ida habían ganado los peruanos 1 a 0 fueron a los penales y por esa vía se sentenció la eliminatoria boquense por segunda temporada consecutiva de la fase más trascendente en el certamen por excelencia del continente.

Si Cavani no fallaba en el tiempo de descuento, los entonces dirigidos por Fernando Gago hubieran alcanzado el objetivo deportivo.

Más profundo

En el mismo tono reflexivo, el ex integrante de la Selección Charrúa le quitó dramatismo a las críticas recibidas en redes sociales y en tono de broma dijo: “Uno con los años está con experiencia. No hace falta que lea las redes para saber cómo vienen las cosas. Soy de analizarme mucho en lo personal y me doy cuenta cuando la mano viene mal. Ahora, con toda la actualización, apenas pasan las cosas ya tenés todo. Es parte de show. Si antes el fútbol era un show, ahora se ha potenciado”.

El día había comenzado justamente con una broma en redes por el día de los inocentes que hablaba del retiro del futbolista. Cavani no se mostró molesto por la situación y estará listo para el inicio de una nueva pretemporada. Su único deseo pasa por dejar de sufrir tantas lesiones.