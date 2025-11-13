¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Ya inició su rehabilitación

Maximiliano Meza, operado con éxito tras su lesión en el Superclásico: cuánto tiempo será baja

El mediocampista de River fue intervenido por una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda tras la lesión sufrida frente a Boca. No podrá jugar el resto del año ni en el inicio de 2026.

Por Juan Sáber
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 21:00
PUBLICIDAD
Meza fue operado del tendón rotuliano y afronta 3 meses de recuperación. (Foto: X @RiverPlate)

Luego de tener que dejar el Superclásico por lesión en el primer tiempo, Maximiliano Meza fue operado con éxito de una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. El mediocampista de River, azotado por las lesiones durante todo el año, deberá ahora atravesar un proceso de recuperación de tres meses, por lo que se perderá lo que resta del y los comienzos de la próxima temporada.

Los estudios realizados el lunes habían confirmado que no se trataba de una rotura de tendón, como temió en principio el cuerpo médico del Millonario, lo que hubiera implicado una recuperación cercana al año. No obstante, esta lesión no hizo que zafara de una intervención quirúrgica, que tuvo lugar en el Sanatorio Agote, y el posterior un proceso de rehabilitación, no menor a 90 días.

Fue un 2025 especialmente complicado para Meza en cuanto a lesiones. En el primer semestre la fractura en una costilla lo dejó afuera por un par de partidos en mayo, pero la cosa empeoró de ahí en más. Tras una tendinitis en el mismo tendón rotuliano de la rodilla izquierda que lo afectó en varias ocasiones, decidió operarse para intentar corregir esas molestias y recién había vuelto a sumar minutos el pasado 12 de octubre contra Sarmiento. El duelo ante Boca era su primer cotejo de titular tras su vuelta, pero ahora volverá a perderse un buen tiempo con el Millonario.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD