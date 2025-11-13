Luego de tener que dejar el Superclásico por lesión en el primer tiempo, Maximiliano Meza fue operado con éxito de una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. El mediocampista de River, azotado por las lesiones durante todo el año, deberá ahora atravesar un proceso de recuperación de tres meses, por lo que se perderá lo que resta del y los comienzos de la próxima temporada.

Los estudios realizados el lunes habían confirmado que no se trataba de una rotura de tendón, como temió en principio el cuerpo médico del Millonario, lo que hubiera implicado una recuperación cercana al año. No obstante, esta lesión no hizo que zafara de una intervención quirúrgica, que tuvo lugar en el Sanatorio Agote, y el posterior un proceso de rehabilitación, no menor a 90 días.

Fue un 2025 especialmente complicado para Meza en cuanto a lesiones. En el primer semestre la fractura en una costilla lo dejó afuera por un par de partidos en mayo, pero la cosa empeoró de ahí en más. Tras una tendinitis en el mismo tendón rotuliano de la rodilla izquierda que lo afectó en varias ocasiones, decidió operarse para intentar corregir esas molestias y recién había vuelto a sumar minutos el pasado 12 de octubre contra Sarmiento. El duelo ante Boca era su primer cotejo de titular tras su vuelta, pero ahora volverá a perderse un buen tiempo con el Millonario.