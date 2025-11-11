Sumido en una crisis que continúa, el próximo domingo River se juega mucho en Liniers frente a Vélez en un partido crucial para sus aspiraciones. No obstante, Marcelo Gallardo tendrá un total de seis ausencias para el duelo ante el Fortín entre lesionados, convocados a sus selecciones y suspendidos. Es por esto que el Muñeco deberá retocar obligadamente el equipo para la última fecha del Torneo Clausura, donde buscará asegurar la clasificación a octavos y hacerse con el tercer lugar en la tabla anual para ingresar al Repechaje de la próxima Copa Libertadores.

La derrota reciente ante Boca dejó secuelas que atravesaron lo futbolístico, ya que River perdió a tres jugadores titulares tras el 0-2 en La Bombonera. Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña deberán cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, mientras que Maximiliano Meza sufrió un desprendimiento del tendón rotuliano de su rodilla izquierda, por lo que requiere cirugía y se perderá lo que queda del año y el comienzo de 2026.

Martínez Quarta, de flojo Superclásico, no estará por acumulación de amarillas.

Estas ausencias se suman a los implicados en convocatorias internacionales. Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda fueron citados por Colombia y Paraguay respectivamente, lo que los inhabilita para jugar ante Vélez. Por último, Facundo Colidio continúa afuera por un desgarro en el isquiotibial izquierdo. La buena noticia para el cuerpo técnico es que Lionel Scaloni decidió no convocar a Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero para el amistoso de Argentina ante Angola, lo que les permite estar disponibles para el encuentro.

Qué necesita River para ir al Repechaje

Con la derrota ante Boca y el triunfo de Argentinos ante Belgrano, el Millonario quedó fuera de la Copa Libertadores por tabla anual. Al cierre de esta fecha permanece cuarto con 52 puntos, superado por el Bicho, que ahora tercero en la general y se está haciendo con la posición de Repechaje, sumando 54. Central con 66 y Boca con 59 ya lograron su boleto directo.

Ante este panorama, los conducidos por Gallardo tienen que sumar de a tres en Liniers ante Vélez, y prestar atención en lo que haga Argentinos en su visita a Estudiantes de La Plata. Si el cuadro de La Paternal pierde o empata, el Millonario ganando volverá a ser terceroya sea pasando o igualando al Bicho, ya que tiene mejor diferencia de gol. Si no logra esto, la vía obligatoria para meterse en la máxima competición de América será conquistar el Torneo Clausura.