Después del Superclásico comenzaron los rumores de posibles salidas en River, y en ese contexto Miguel Ángel Borja parece ser número puesto. El Colibrí, que llegó en 2022 y cuyo contrato vence a fin de año, se aproxima a una salida que ya es casi un hecho. A pesar de que en varias ocasiones se habló de una posible renovación, hasta el momento no hay negociaciones formales para extender su vínculo y Marcelo Gallardo, quien lo trajo en su momento, no pondrá reparos a su salida.

Luego de tres años y medio defendiendo la camiseta de River, el ciclo de Borja llega a su fin. Su relación con los hinchas está desgastada, y luego de un semestre en donde perdió definitivamente la titularidad, relegado al banco de suplentes por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, el colombiano apenas anotó dos goles en este semestre y viene de fallar dos penales, uno en la definición ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y otro en la última jugada del 0-1 contra Gimnasia.

Sin negociaciones para renovar, es un hecho que Borja saldrá de River en 2026.

En cuanto a su futuro, si bien no hay negociaciones formales, Tigres está monitoreando su situación para que sea refuerzo en 2026. Otro de los que lo pretende es el América de Cali. Sin embargo, su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora un regreso a su país, dejando abierta la puerta para una posible transferencia al fútbol mexicano.

Despedida con sabor amargo

Luego de su mejor semestre con la camiseta de River a nivel goleador, el primero de 2024 y con Martín Demichelis como entrenador, la salida de Micho y el retorno de Gallardo lo hizo perder terreno de a poco hasta llegar a esta realidad, donde es el tercer delantero del equipo y rara vez va desde el arranque. Atrás quedarán los 62 goles en 159 partidos con la camiseta del Millonario, siendo el colombiano con más goles en el club. Su último título en Núñez fue la consagración en la Liga Profesional, a comienzos de 2023.