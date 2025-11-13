El Mundial Sub-17 de Qatar se convirtió en la principal vidriera para los scouts de los clubes europeos que buscan jóvenes talentos, y los futbolistas de la Selección Argentina no son la excepción. En este caso, el Barcelona puso sus ojos en Thomas De Martis, delantero de Lanús que lidera la ofensiva de la albiceleste, que llamó la atención del cuadro blaugrana.

El atacante fue titular ante Bélgica y Túnez e ingresó desde el banco contra Fiji, y si bien todavía no tiene goles en la presente Copa del Mundo su rendimiento ha sido clave para que Argentina tenga puntaje ideal. Además, el 2025 es su mejor año hasta ahora, tras brillar en el Sudamericano y el Torneo L’Alcudia, donde fue elegido MVP, y dar el salto a Primera División con Lanús integrando el plantel superior.

De Martis se destaca por su potencia y capacidad goleadora. Superó los 60 tantos en las inferiores de Lanús y tiene un promedio impresionante en las selecciones juveniles argentinas (acumula 16 goles en 24 partidos entre Sub 15, Sub 16 y Sub 17). A pesar de que todavía no se le dio en este Mundial, el atacante de 1.81mts mostró una efectividad notable, anotando al menos un gol cada dos partidos.

Los números de De Martis en juveniles y su actuación en L' Alcudia llamaron la atención del Barça.

De Martis llegó a Lanús en 2019 tras destacar en el River de su ciudad natal, Mar del Plata. Allí, su carrera tomó un rumbo definido: “En Mar del Plata no tenía una posición definida; en Lanús empezaron a ponerme de delantero”, contó en el programa partidario Fortaleza Granate. La vocación goleadora parece heredada, ya que su papá, Facundo, también fue futbolista, jugaba de delantero y tuvo pasos por Atlético de Madrid, Birmingham, Aldosivi y clubes del Interior del país.