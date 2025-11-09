Argentina goleó a Fiyi por 7-0 y cerró como sólido líder del Grupo D del Mundial Sub 17 que se está disputando en Qatar. El equipo que dirige Diego Placente se anota como uno de los candidatos a pelear por la corona.

El equipo argentino ya había asegurado su clasificación a los 16avos de final luego de dos triunfos claves ante Bélgica en el debut, y Túnez en la segunda jornada. Ya en el cierre tocó el más accesible de los rivales: Fiyi, donde no tuvo inconvenientes para sumar de a tres y asegurar el primer puesto, con 11 goles a favor y 2 en contra.

El arranque furioso tuvo un penal para los sudamericanos donde Prakash le contuvo el disparo a Ojeda. El delantero tuvo revancha y a los 16 abrió el marcador.

Antes del descanso Mateo Martínez apareció de gran forma, primero a los 30, y luego a los 43´, puso el 3-0 en un juego que ya estaba liquidado.

A los 11´llegó el cuarto, nuevamente Elián Ojeda amplió diferencias y el segundo de su cuenta personal para convertir el partido en goleada 4-0.

Ya en el final, llegó una caravana de goles, Ojeda hizo su hat- trick a los 42´, un minuto más tarde Santiago Silveira estampó el sexto y a los 45´ Simón Escobar liquidó el juego 7-0.

El segundo del grupo fue Bélgica, que en el juego mano a mano por la clasificación, superó a Túnez por 2-0. Ahora ambos equipos que accedieron a los 16avos, esperan rival a confirmar, una vez definidos los grupos restantes.