Luego de clasificarse a 16vos con una fecha de anticipación, la Selección Argentina Sub 17 enfrentará a México en la próxima ronda del Mundial de Qatar. Los dirigidos por Diego Placente continuarán su camino ante los aztectas tras completar una fase de grupos destacada, con puntaje ideal luego de vencer a Bélgica, Túnez y Fiji.

El próximo desafío para la albiceleste será un México que accedió a esta instancia como el octavo mejor tercero del torneo. La clasificación del elenco norteamericano se definió por un criterio particular: el Fair Play. Al terminar igualado con Arabia Saudita en puntos, diferencia de gol y goles a favor y en contra, el Tri se metió entre los 32 mejores de la Copa del Mundo gracias a que recibió menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas. Mientras que Arabia Saudita sufrió dos expulsiones, México no tuvo jugadores con tarjeta roja, lo que le permitió avanzar.

Esta será una nueva edición del cruce entre Argentina y México, un duelo recurrente en el último tiempo que ha favorecido ampliamente al combinado nacional tanto en la Mayor como en el Sub-20, con el último antecedente de una victoria albiceleste en cuartos del pasado Mundial de la categoría. El vencedor de este duelo se enfrentará en octavos de final contra el ganador del partido entre Bélgica y Portugal.

El camino de Argentina en el Mundial Sub-17

Hasta el momento, el conjunto nacional cosechó tres victorias sobre tres presentaciones en tierras qataríes, y accedió como uno de los primeros de grupo a la ronda de 16vos de final. En el estreno ante Bélgica, logró vencer a los europeos por 3-2 con los tantos de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. El propio Jainikoski fue el encargado de anotar en el 1-0 frente a Túnez de la segunda fecha que le dio el boleto al equipo a la siguiente fase, mientras que por último, Argentina se floreó con un 7-0 ante la débil Fiji en donde se anotaron Uriel Ojeda con un hat-trick, un doblete de Mateo Martínez y los restante goles de Santiago Silveira y Simón Escobar.