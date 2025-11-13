La tensión entre Alpine y los fanáticos argentinos estalló en las redes sociales. Todo comenzó con una publicación de la escudería francesa en la que destacaban los dos puntos sumados por Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil. Sin embargo, en la imagen se mostraba también el monoplaza de Franco Colapinto acompañado por las banderas de los últimos Grandes Premios… y un dato que no cayó nada bien: el argentino aparecía sin puntos.

La lectura fue inmediata. Para muchos, el mensaje tenía un tono irónico y hasta malintencionado hacia el joven piloto bonaerense, quien fue confirmado recientemente como titular de Alpine para la temporada 2026. En cuestión de minutos, el enojo copó las redes con mensajes de repudio y acusaciones hacia el equipo por “faltar el respeto” a Colapinto.

Ante el aluvión de críticas, la publicación fue eliminada y la escudería tuvo que salir a aclarar la situación. Según fuentes del equipo, “no hubo ninguna intención de menospreciar a Franco”, aunque el daño ya estaba hecho.

Colapinto, que disputó 15 Grandes Premios en su primera temporada completa en la Fórmula 1, se prepara ahora para el próximo desafío: el Gran Premio de Las Vegas, entre el 21 y el 23 de noviembre, donde buscará dejar atrás la polémica y demostrar su talento en la pista.