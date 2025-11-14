¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina

DESCANSO PARA EL ARGENTINO

Franco Colapinto no compite este fin de semana en la Fórmula 1 y apunta a Las Vegas

El piloto argentino no tendrá acción en la Fórmula 1 este domingo 16 de noviembre, ya que no hay carrera programada. Su próxima aparición será en el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima fecha del campeonato.

Por Redacción

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 11:12
Colapinto espera para correr en Las Vegas

Este domingo 16 de noviembre, el piloto argentino Franco Colapinto no estará en acción en la Fórmula 1, dado que el calendario oficial de la máxima categoría no contempla competencias para este fin de semana.

Tras una actuación que no destacó demasiado en el Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos, Colapinto se prepara para su próxima carrera, que será en la fecha 22 del campeonato: el Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la antepenúltima jornada de la temporada.

Además, el corredor ya tiene asegurada su continuidad con el equipo Alpine para la próxima temporada, lo que confirma su presencia en la Fórmula 1 más allá de la actual campaña.

