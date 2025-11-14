Este domingo 16 de noviembre, el piloto argentino Franco Colapinto no estará en acción en la Fórmula 1, dado que el calendario oficial de la máxima categoría no contempla competencias para este fin de semana.

Colapinto espera para correr en Las Vegas

Tras una actuación que no destacó demasiado en el Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos, Colapinto se prepara para su próxima carrera, que será en la fecha 22 del campeonato: el Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la antepenúltima jornada de la temporada.

Además, el corredor ya tiene asegurada su continuidad con el equipo Alpine para la próxima temporada, lo que confirma su presencia en la Fórmula 1 más allá de la actual campaña.