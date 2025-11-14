Marcelo Domínguez se quedó con la victoria en la 4ª etapa de la Vuelta al Valle de ciclismo que se largó y finalizó en Allen, sede del evento que celebra sus 82 años de realización que con este resultado tiene un nuevo líder en la general.

Con el termómetro por encima de los 32 grados en todo el Alto Valle de Río Negro, la ciudad anfitriona vivió finalmente su día de carrera luego de lo que fue la suspensión del martes por el masivo accidente de corredores en la primera etapa.

Detrás del más veloz al cabo de los 120 kilómetros del día entraron los integrantes del equipo JC Competición, Leandro Velardez y Juan Cruz Sosa, que le permitió al primero de ellos tomar la punta de la general en el acumulado de toda la semana.

Curiosamente fue el primer día en que no se registraron incidentes. Todo comenzó el martes con la caída numerosa sobre la ruta de corredores, lo que motivó la suspensión del miércoles. El jueves, dos accidentes durante la desconcentración del pelotón le bajaron el telón a una jornada trágica que terminó con la vida de una mujer con conducía un auto que cayó al canal de riego ubicado sobre la Ruta 6.

El desafío para el último día hábil de la semana incluyó el traslado por la Ruta 65, caminos rurales y nuevamente la repetida Ruta 6 para encontrar el punto de retorno a Allen, donde cayó la bandera a cuadros ante un sprint espectacular entre los mejores tres. El resto quedó realmente muy relegado en la actuación del viernes.