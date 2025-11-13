La 82ª edición de la Vuelta al Valle de ciclismo no gana para sustos en este 2025 y hoy fue el turno de un accidente de tránsito durante la desconcentración del pelotón, luego que el uruguayo Anderson Maldonado se haya quedado con el parcial del jueves que unión a Cipolletti con General Roca, en el Alto Valle rionegrino.

Tras la suspensión del miércoles debido a la fuerte caída de corredores en el primer recorrido, la Comisión decidió repetir simbólicamente el primer podía como fin para la segunda que terminó siendo suspendida.

De esta manera, el grueso de los corredores llegó esta tarde al Parque Eric Rosauer cipoleño desde donde partieron en dirección a General Roca por Ruta provincial N° 65.

Ante un calor que empieza a asomar finalmente en toda la región, el integrante del equipo Club Náutico Boca de Cufré empleó 2 horas, 12 minutos y 31 segundos (105 kilómetros de distancia) para convertirse en el mejor del día y pasar a la liderar la general. Gerardo Tivani (JC Competición) llegó sexto y con la victoria del primer día no le alcanzó para mantenerse en lo más alto.

Anderson Maldonado, el uruguayo que ganó la tercera etapa de la Vuelta al Valle y pasó a liderar la general.

Lo que viene para el viernes, en el cuarto capítulo de la hoja de ruta, es el tramo: Allen-Paso Córdova-Allen a partir de las 14:30 y con el termómetro en alza.

Accidente inesperado

Se desconcentraba el pelotón sobre la Ruta 6, en Paso Córdova, cuando un camión colisionó con una camioneta. La numerosa presencia de participantes, espectadores y allegados a los equipos seguramente sorprendió a más de un desprevenido que se topó con la larga fila en la subida y no se respetaron distancia.

Además de la colisión que sólo registró daños materiales, un auto de color rojo terminó dentro de uno de los canales, en su intención por evitar chocar ante la detención sobre la cinta asfáltica.

El venhiculo que se salió de la cinta y fue a parar al canal de riego en Paso Córdova, donde finalizó la tercera etapa de la Vuelta al Valle.

Las alteraciones en el tránsito en día laboral, despertaron críticas, más allá de la tradición deportivo que tiene el Gran Premio que está en pleno desarrollo. A estar atentos en la tarde de viernes, porque las complicaciones en el tránsito serán similares.