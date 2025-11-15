Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 19.30hs en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibe a Sarmiento de Junín con el objetivo de meterse en la segunda competencia internacional. El verdolaga ya se aseguró la permanencia, y ahora va por el premio de la clasificación a Playoffs.

Pese al duro momento institucional que vive, el Ciclón dentro del rectángulo está cerrando una aceptable temporada, donde ya está en los octavos de final del Torneo Clausura y a un partido de asegurar su boleto a Copa Sudamericana. En la semana se dio a conocer que el plantel no cobra hace tres meses, incluido el CT, y está a la resolución de la asamblea de clubes de AFA para aprobar el proyecto sin Monetti.

En lo deportivo, con el empate contra Central aseguró su boleto a octavos. Acumula 23 puntos y está en la colocación 5 del Grupo B. En la anual se posiciona 8vo con 50 puntos, uno por encima de Tigre, por lo que si logra los tres puntos asegura si clasificación a Sudamericana.

Dentro de una gran crisis institucional, San Lorenzo logró clasificar de la mano de Ayude

Por su parte Sarmiento, luego de ganarle a Instituto de local por 2-1 aseguró su permanencia, y ahora va por el premio mayor. El equipo de Facundo Sava buscará la clasificación a octavos donde está con 19 puntos, misma cantidad que San Martín de San juan que disputa por no descender, ubicado hoy en el 8vo lugar. Si el elenco de Junín logra los tres puntos, puede hasta superar a River en el Grupo B.

Probables Formaciones

San Lorenzo: Facundo Altamirano, Fabricio López, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli; Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Datos del partido: