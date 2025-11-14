El día que comienza la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, en la que se definirán los cupos para las próximas copas internacionales, como así también los descensos, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron dónde se disputará la final del campeonato actual, como así también del Trofeo de Campeones.

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

Por su parte, desde la Casa Madre del fútbol argentino designaron que el Trofeo de Campeones se llevará a cabo una semana más tarde, es decir, el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, situado en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que Platense es el único equipo que está clasificado para el Trofeo de Campeones, ya que se consagró en el Torneo Apertura 2025 que se disputó durante el primer semestre del año. Su rival se conocerá recién el 13 de diciembre próximo, cuando haya un nuevo campeón del fútbol argentino.

En la provincia del norte argentino se disputará la novena final desde que se inauguró: se utilizó en dos ediciones de la Supercopa Argentina (2019 y 2022), dos del Trofeo de Campeones (2021 y 2023-24), la Copa Argentina 2019-20, dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024), y la final del Torneo Apertura de este año.