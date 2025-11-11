La Liga Profesional dio a conocer como se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura, que definirá los últimos clasificados a los octavos de final, además de los últimos cupos tanto a la Copa Libertadores como Sudamericana, y los dos descensos.

El sábado será el primer día clave donde se conocerán los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional. Desde las 17hs Aldosivi se verá con San Martín de San juan en un juego mano a mano entre ambos. En simultáneo, Godoy Cruz recibe al Deportivo Riestra, con la obligación de ganar y esperar.

Para River, las cuentas empiezan el domingo a las 17hs cuando visite a Vélez, y después esperar como le va a Argentinos Junior en su visita a Estudiantes 20.15hs, en lo que es la disputa por el boleto al repechaje de la Copa Libertadores. Al mismo tiempo ya sabrá su suerte en la competencia, considerando que juega en simultáneo con Instituto vs Talleres, y sabrá los resultados de San Martín y Sarmiento, que visita a San Lorenzo 19.15hs.

Aldosivi y San Martín juegan mano a mano por la permanencia.

El lunes, Barracas Central y Huracán jugarán mano a mano uno de los boletos a octavos de final y al mismo tiempo la chance de Copa Sudamericana, ya que hay dos puntos de diferencia entre sí, en una apretada definición del grupo A que tiene a 9 equipos involucrados.

La fecha completa:

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre