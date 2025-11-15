Mediante un trabajo articulado entre los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, llevó adelante las semifinales del programa Re-Creo, una iniciativa que promueve el encuentro, la inclusión y la participación deportiva de jóvenes neuquinos. Las instancias semifinales se desarrollaron en distintas localidades de la provincia, convocando a estudiantes de nivel medio que representaron a sus instituciones educativas en diferentes disciplinas.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, destacó que “Re-Creo es un ejemplo del trabajo coordinado entre educación, deporte y comunidad. Es una herramienta que permite que miles de jóvenes de toda la provincia se reúnan, compartan y aprendan a través del deporte”.

Por su parte, Gastón Corroza, director de Educación Física del CPE, consideró que “este programa es el resultado también de un trabajo que se hizo en una primera instancia con alrededor de 10.000 chicos, este número solo en lo referido al deporte porque también tuvo su eje artístico, que se encontraron de manera recreativa y participativa, tratando de llegar a un universo de estudiantes, en un proceso que fue decantando en estas semifinales y hacia la fecha de la etapa final”.

Semifinales

En la Región Confluencia, la actividad reunió a más de 450 estudiantes en diversas competencias; en la Región del Pehuén, en Zapala, participaron 470 jóvenes; la Región Alto Neuquén, con sede en Chos Malal, contó con la presencia de 350 estudiantes; y finalmente, en la Región de los Lagos del Sur, con epicentro en San Martín de los Andes, se sumaron 300 participantes.

Durante las jornadas se llevaron adelante encuentros de handball, vóley, básquet 3x3 y atletismo, en un marco de compañerismo, respeto y juego limpio, valores centrales del programa Re-Creo.

Las finales provinciales se realizarán el 25 de noviembre en el estadio Ruca Che y en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital, con la participación de las delegaciones clasificadas de cada región, donde se definirán los campeones en cada disciplina.

El programa, implementado de manera conjunta entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, a través de la subsecretaría de Deportes, tiene como propósito promover la práctica deportiva, el trabajo en equipo y la formación integral de los estudiantes, a través de actividades recreativas y competitivas que fortalezcan la convivencia y la inclusión.