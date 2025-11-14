Joaquín Panichelli conoce de sobra lo que es remar desde atrás. Se formó en Racing de Córdoba, llegó a River en 2019 con la ilusión gigante de pisar el Monumental, pero nunca logró tener la chance en Primera. En 2023, tras una charla sincera con Martín Demichelis, entendió que el camino estaba por otro lado. Con delanteros como Rondón, Borja y Beltrán por delante, tomó una decisión difícil: irse libre en busca de su oportunidad.

Y así empezó una historia que hoy parece escrita a contramano del destino. Su primera parada europea fue el Alavés, donde una grave lesión lo dejó sin rodaje. No había lugar, no había minutos. Apenas frustración. Pero Panichelli eligió insistir. Su despegue llegó en el Mirandés, en la Segunda División española: 44 partidos, 21 goles y una temporada que lo puso en el radar grande del fútbol europeo.

El Estrasburgo vio lo que otros no habían querido ver: invirtió más de 16 millones de euros para quedarse con el 80% de su pase, River aún conserva el 20%, por lo que también recibió un rédito inesperado, y le dio el escenario que necesitaba. El cordobés no falló. En su estreno en la Ligue 1 se convirtió en la gran revelación: nueve goles en doce fechas, adaptación inmediata y un equipo que lo tiene como su referencia ofensiva.

Su sociedad con Valentín Barco también suma capítulos prometedores. En el 5-0 ante Angers, el exjugador de Boca lo asistió en la primera conquista. Y frente al PSG, Panichelli confirmó que está para cosas serias: doblete y empate en 3 ante el gigante francés, en una noche que terminó de sacudir a la liga.

Ese presente electrizante lo llevó a una escala que, hace apenas un año, parecía impensada: la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo convocó para la gira de noviembre y Panichelli debutó en la victoria 2-0 ante Angola, ingresando a los 86 minutos. Incluso tuvo su chance: enganche corto adentro del área y zurdazo apenas ancho, suficiente para mostrar un anticipo de lo que puede aportar.

A los 23 años, el delantero que se fue libre de River para buscar minutos empieza a meterse en la discusión como alternativa real detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La Scaloneta busca un tercer centrodelantero. Con goles y carácter, Panichelli se está ganando el derecho a ser escuchado.

Su historia no es de película: es de fútbol. De insistir cuando nadie mira. De encontrar el lugar justo cuando parecía que ya no había más caminos. El pibe que River dejó ir hoy vuelve a escena, más fuerte que nunca, y con la puerta de la Selección cada vez más abierta.