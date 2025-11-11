En medio de una crisis futbolística por malos resultados y una inexistente idea de juego, River se juega una parada difícil el fin de semana en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura, donde visita a Vélez con única misión de ganar, y esperar algunos resultados para meterse en repechaje de Copa Libertadores.

Con la derrota ante Boca, y el triunfo de Argentinos ante Belgrano, River quedó fuera de la Copa Libertadores por tabla anual. El Millonario está cuarto con 52 puntos, mientras que el Billo, tercero en la general y en zona de repechaje, quedó con 54. Central con 66 y Boca 59, ya lograron su boleto directo.

Ante este panorama, el plantel de Marcelo Gallardo tiene sumar de a tres en Liniers ante Vélez, y prestar atención en lo que haga Argentinos en su visita a Estudiantes de La Plata; Esperando que el bicho de la Paternal pierda o empate, ya que en igualdad de puntos, el elenco de Núñez tiene mejor diferencia de gol.

Zona alta de la tabla anual, a falta de una fecha para culminar la fase de grupos del Clausura- Info Promiedos

El empate o la derrota ante Vélez, lo deja definitivamente en sudamericana, incluso con chances de perder más puestos ya que tiene a Riestra con 51, Racing y San Lorenzo con 50.

Cabe destacar que aún queda el camino más largo y complicado para todos los que no aún no lograron el boleto a la máxima competencia internacional, que es el de salir campeón del Torneo Clausura, que entrega el último boleto directo. En el caso de que la competencia la gane alguno de los que ya están clasificados (Central o Boca), liberaría un puesto en la general.

Además de la pelea por entrar a la Copa, El Millonario también necesita ganar para entrar a los 8vos de final del Torneo Clausura, hoy si en boleto asegurado, ya que en el Grupo B está 6to, apenas un punto por encima de Talleres, y dos de San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia.

La última fecha será una jornada con calculadora en mano, ya que además de definirse quienes irán a las copas, también se sabrá los dos equipos que descienden, donde la pelea está entre San Martín de San Juan, Aldosivi, y Godoy Cruz.