Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur en su fase de grupos, Unión de Allen logró su primera victoria ante San Patricio, quien quedó complicado de cara a la clasificación. La fecha continúa hoy domingo donde el clásico de Roca será el destacado.

Con gol de Julián Arce a los 97´el mago se quedó con un triunfo que le da los primeros tres puntos en el grupo 7 y lo deja complicado al santo, que está líder en LIFUNE, y que se había armado para lograr la clasificación.

Por el mismo grupo, desde las 14.30hs se enfrentarán el puntero Alianza visitando a Patagonia en Ciudad Deportiva. Si el elenco de Cutral Co logra los tres puntos, asegura la clasificación, para el naranja, un buen resultado lo deja muy bien posicionado.

PEtrolero y maronese animarán un cotejo clave en el oeste capitalino

En el grupo 6, desde las 15hs en el oeste capitalino se enfrentarán Maronese ante Petrolero, en un duelo clave para ambos, ya que el líder Independiente tendrá fecha libre.

Por otro lado en el grupo de los rionegrinos, La Amistad visita a Pillmatun, mientras que el clásico de Roca se lleva las miradas entre Argentinos del Norte recibiendo al naranja.

EL Torneo Regional Federal Amateur en su zona patagónica tiene 11 grupos, donde los primeros de cada uno, más el mejor segundo clasifican a octavos de final, mientras que los restantes segundos jugarán una reclasificación para completar el cuadro de playoffs.