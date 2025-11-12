El Torneo Regional Federal Amateur entra en su etapa de definición en la fase de grupos. A la ya clasificación de Alianza y Atlético Regina, está al caer el boleto a octavos de final de La Amistad, quien lidera el Grupo 9.

El equipo de Cipolletti jugó tres cotejos seguidos de visitante, donde cosechó dos triunfos y una derrota. Sumando el debut ganador, acumula 9 unidades, dos más que Argentinos del Norte y el Deportivo Roca, rivales directos para la clasificación.

A una buena base de jugadores que viene disputando el torneo local, donde está peleando el título en la Liga Deportiva Confluencia, se le sumaron refuerzos de Federal A, entre ellos Lucas Mellado, quien hizo una destacada actuación con el Albinegro, y que en el otro equipo de la ciudad, buscará llegar al gran objetivo de pegar el salto de categoría.

“La Amistad está para ascender, el discurso fue ese cuando llegué. En varias oportunidad pegó en el palo, y nosotros lo que queremos es ascender. Vamos de menor a mayor, conociéndonos bien con los chicos y nos vamos soltando de a poco” sostuvo el mediocampista.

Por otro lado, resaltó que lo único favorable para los equipos que viene de otra categoría es el ritmo, “después el torneo cambia y la competencia no te da chances de dejar puntos y ganar de entrada sino podes quedar fuera rápidamente. Los equipos con jerarquía son los que terminan llegando lejos”.

en el cierre del grupo jugará ante los dos equipos de Roca como local - Foto Vanina Campos

Ahora se viene Argentinos del norte. Elenco de Roca que supo ganarle en la segunda fecha por 1-0, ahora la revancha será en el predio ubicado en la sección de Chacras en Cipolletti. “Será el más importante de nuestra zona porque nos ganaron en la ida y nos incomodó. Tenemos una buena posibilidad para meternos entre los clasificados “señaló.

El domingo, La Amistad y el Carcelero animarán la fecha 5 del Grupo 9, si el local gana se asegurará como mínimo el segundo puesto. Por otro lado, el Deportivo Roca se medirá con el ya eliminado Pillmatun.

