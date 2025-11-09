Se jugó la 4ª fecha del Federal Amateur de fútbol y algunos equipos zonales comenzaron a asegurar su clasificación a la siguiente ronda, como Alianza de Cutral Co y Atlético Regina.

El Gallo se impuso en la capital neuquina a Patagonia por 3 a 1 y de esta manera se clasificó a la siguiente instancia porque el sábado, San Patricio perdió en su visita a Unión Alem Progresista 1 a 0. De esta manera, los de Cutral Co llegaron a los 12 puntos, cuando restan dos capítulos para el cierre. Su escolta es el Naranja que se quedó con 6 y ahora deberá visita a los de El Chañar que suman 3, como los rionegrinos de Allen.

Donde cambió el timón fue en la zona 9 porque La Amistad derrotó a Pillmatun como visitante 2 a 0 y aprovechó el empate del clásico roquense entre Argentinos del Norte y el Deportivo Roca 1 a 1. El líder ahora suma 9 y le sacó dos al Carcelero y el Depo.

Donde la cosa sí que está muy pareja es en el 6, el triangular de los neuquinos. Independiente con 4 quedó libre, pero Maronese le ganó a Petrolero Argentino en el Oeste 1 a 0 y lo superó por dos. La próxima, el Dino queda libre e Independiente pisa Plaza Huincul, última chance para los petroleros que suman apenas 1.

Donde no hay paridad es en la 10. Atlético Regina y Sportman de Choele Choel están a un nivel diferente respecto a los de Línea Sur y Liga de Avellaneda. El Albo goleó a Huahuel Niyeo y con puntaje perfecto avanzó. Sportman es su escolta, luego de golear a Asociación Española de Luis Beltrán 4 a 0.

Horarios corridos

La fecha del fin de semana estuvo muy desdoblada por la televisación del Súperclasico entre Boca y River en La Bombonera.

Ya para la quinta fecha podrían haber nuevos horarios de veranos, no antes de las 17, pero lo terminará de confirmar el Consejo Federal en la semana.